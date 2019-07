Repubblica: "Verdi è il primo obiettivo di Di Francesco: la Samp ha offerto 22 milioni al Napoli"

Ultime news Napoli calciomercato: mentre De Laurentiis è impegnato per acquistare un attaccante di spessore, Giuntoli cerca ancora di formalizzare le cessioni che permetteranno al club di finanziare le nuove entrate. L'edizione genovese del quotidiano La Repubblica si concentra questa mattina sulle sorti di Simone Verdi, l'attaccante ex Bologna che non ha trovato molto spazio nelle gerarchie di Ancelotti e che adesso potrebbe lasciare la maglia azzurra, per accasararsi molto probabilmente alla Sampdoria.

SAMPDORIA: OFFERTA PER SIMONE VERDI

Ultimissime mercato Napoli: l'offerta della Sampdoria - stando a quanto riporta La Repubblica - è di 22 milioni di euro compresi di bonus. Un'offerta di rilievo per un giocatore che ha comunque i suoi 27 anni e che tuttavia è la prima richiesta del neo allenatore Eusebio Di Francesco. Nel suo 4-3-3, Verdi andrebbe a ricoprire il ruolo di esterno destro, con Gianluca Caprari dall’altra parte. Verdi era già finito nel mirino nella Roma lo scorso anno e sarebbe stato uno dei cinque giocatori richiesti da Eusebio Di Francesco. Del resto il talento di Broni era stato uno dei protagonisti della stagione precedente con il Bologna ed era stato inserito, soprattutto al termine del girone di andata, in molti Top 11 della serie A. Storica fu la sua doppietta su punizione contro il Crotone, utilizzando due piedi differenti, una prodezza come non succedeva dalla stagione 2004-2005.