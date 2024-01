Repubblica svela - Ngonge è l'alternativa a Politano: per il rinnovo servirà ancora qualche giorno

Calciomercato Napoli - Arrivano novità da Riad, dove ieri De Laurentiis ha parlato con l'agente di Matteo Politano per trovare la quadra sul rinnovo. Intanto, è in arrivo una valida alternativa all'italiano sulla fascia destra: Cyril Ngonge, che oggi svolgerà le visite mediche. Ne parla l'edizione odierna di Repubblica:

"Il traguardo è ormai vicino. Cyril Ngonge sta per diventare il terzo acquisto del Napoli. La trattativa è conclusa: oggi è atteso a Roma per le visite mediche e poi potrà cominciare la sua avventura in azzurro. Aurelio De Laurentiis lo ha voluto fortemente per le sue qualità. Ngonge è l’alternativa di Politano – ieri incontro per il rinnovo, ma servirà ancora qualche giorno con l’Al Shabab che resta alla finestra - sulla fascia destra: ha corsa, velocità e tecnica, la miscela giusta per dare nuova linfa alla manovra offensiva dei campioni d’Italia. Il Napoli ha scelto lui e Traorè per avere i cambi sugli esterni che sono necessari nel calcio moderno. De Laurentiis non ha intenzione di fermarsi".