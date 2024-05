Repubblica - Sfida Napoli-Milan per Buongiorno, ma la richiesta del Torino gela i due club: le cifre

Calciomercato SSC Napoli - Alessandro Buongiorno, difensore centrale del Torino e della Nazionale italiana di Spalletti all'Europeo 2024, è fra i pezzi pregiati della prossima sessione di mercato. Fra le squadre interessate c'è il Napoli, ma non solo.

Calciomercato Napoli: è sfida al Milan per Buongiorno

Anche il Milan è su Buongiorno e sfida il Napoli per strapparlo al Torino. Che però spara alto, come racconta Repubblica oggi in edicola:

"Una sfida già partita è quella tra il Milan e il Napoli per il difensore centrale Buongiorno, con i rossoneri in vantaggio perché sono in pressing su di lui da più tempo e avrebbero già il sì del calciatore. Però i 40 milioni chiesti dal Torino sono considerati una cifra eccessiva da entrambe le società, sarà una trattativa complicata esattamente come quella che attende la Juve per (tentare di) strappare Calafiori al Bologna".