Repubblica - Rivincita ADL: soffia Lindstrom alla Juventus di Giuntoli, il retroscena

Calciomercato Napoli - Con l'acquisto di Jesper Lindstrom, De Laurentiis si è preso una piccola rivincita nei confronti dell'ex ds azzurro, Cristiano Giuntoli. Perché il talento ex Eintracht era da tempo nei radar della Juventus. Lo racconta l'edizione odierna di Repubblica:

"C’è anche il retrogusto non trascurabile dello smacco, perché Jesper Lindstrom era un obiettivo di mercato pure della Juventus e Aurelio De Laurentiis è riuscito invece a battere la concorrenza dei bianconeri, togliendosi lo sfizio supplementare di lasciare a bocca asciutta il suo ex braccio destro, il ds Cristiano Giuntoli. Ma l’acquisto del jolly d’attacco danese, 23 anni, tanto talento e margini di crescita, è importante per il Napoli soprattutto per motivi di natura tecnica ed economica, ovviamente".