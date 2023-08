Repubblica - Rinnovo Osimhen vicino, solo una proposta indecente dell'Al-Hilal può convincere il Napoli: le cifre

Calciomercato Napoli - Sebbene la folle offerta dall'Al Hilal per Victor Osimhen, l'attaccante nigeriano e il Napoli lavorano al rinnovo. E soltanto un'offerta da 200 milioni di euro può far cambiare idea al club di De Laurentiis.

Come riporta l'edizione oggi in edicola di Repubblica, la presenza di Roberto Calenda, manager dell’attaccante, nella sede del ritiro di Castel di Sangro non ha ancora portato alla famosa fumata bianca sul rinnovo fino al 2027:

"Le parti sono molto vicine alla definizione del nuovo ingaggio (tra i 7 e gli 8 milioni netti), ma c’è ancora il nodo relativo all’importo della clausola rescissoria da definire. Il Napoli la vorrebbe intorno ai 150 milioni di euro, l’entourage di Osimhen più bassa (tra i 120 e i 130) e quindi manca questo accordo prima di stringersi la mano e andare avanti insieme. E l’Arabia? Resta sullo sfondo. L’Al Hilal non sembra ancora intenzionato ad arrendersi e – dopo gli acquisti di Koulibaly e Milinkovic Savic - potrebbe decidere di rilanciare al più presto anche se Osimhen punta a rimanere in un campionato competitivo e non ha preso in considerazione l’ipotesi di trasferirsi a Riad. Servirebbero delle proposte indecenti sia a lui che al Napoli per modificare il copione della conferma in azzurro del capocannoniere dello scudetto".