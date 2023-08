Repubblica - Rinnovo Osimhen, ecco l'ultima offerta di ADL: spunta la doppia clausola, più bassa in Europa

Calciomercato Napoli - Ieri è andato in scena l’incontro numero nove tra Aurelio De Laurentiis e il procuratore di Victor Osimhen, Roberto Calenda. Lo riferisce l'edizione di oggi in edicola di Repubblica:

"Sul piatto, l’adeguamento contrattuale anti-sauditi. Osimhen punta ad un ingaggio da 10 milioni e magari ad una clausola doppia: una per l’Arabia, l’altra più bassa per l’Europa. La trattativa è serrata e il Napoli spera di chiuderla in un paio di giorni perché il maxi rilancio dell’Al Hilal è sempre in agguato e potrebbe avvicinarsi ai 200 milioni, la quotazione ‘ufficiale’ di Osimhen. La determinazione di De Laurentiis nel trattenerlo va concretizzata nell’intesa definitiva e gli sforzi sono concentrati nella tanto attesa fumata azzurra".