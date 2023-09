Repubblica - Rinnovi Napoli, dopo Osimhen tocca a Kvaratskhelia: la situazione

Calciomercato SSC Napoli - Si parla tanto in queste settimane della trattativa che va avanti per il rinnovo di Victor Osimhen. Dovesse arrivare la fumata bianca, come scrive l'edizione odierna di Repubblica Napoli, a quel punto poi si aprirebbe il tema sul futuro di Khvicha Kvaratskhelia:

"Poi ovviamente toccherà a Kvaratskhelia, anche lui in attesa di un nuovo prolungamento in linea agli standard di campione mostrati nella scorsa annata. Quella attuale non è cominciata nel migliore dei modi per il numero 77. La Georgia potrà sicuramente aiutarlo a ritrovare condizione. Oggi non ci sarà al Konami Training Center di Castel Volturno, assieme ad altri quattordici compagni di squadra, impegnati con le rispettive nazionali. Della formazione titolare delle prime tre partite di campionato resterà di fatto soltanto Juan Jesus".