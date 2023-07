Repubblica - Quasi fatta per lo scambio Demme-Tousart con l'Herta: sarà il vice Anguissa

Calciomercato SSC Napoli - Ad un passo dall'addio all'azzurro e il ritorno in Germania, Diego Demme: il centrocampista non ha trovato più tanto spazio coi partenopei nelle ultime stagioni e allora è pronto a cambiare aria.

E nell'affare con l'Herta Berlino c'è anche Tousart per uno scambio con Demme molto avanzato. Lo scrive l'edizione oggi in edicola di Repubblica:

"Fluida anche la situazione a centrocampo, con i passi avanti fatti nelle ultime ore per lo scambio con l’Herta Berlino: Diego Demme per Lucas Tousart. Il giocatore francese — pupillo di Garcia — non è stato nemmeno convocato per il ritiro estivo dalla squadra tedesca e non vede l’ora di diventare nel Napoli una valida alternativa per Anguissa, che a gennaio sarà impegnato oltretutto nella Coppa d’Africa".