Repubblica - Politano non è in vendita: 'no' a Lazio e Fiorentina, Spalletti punta su di lui!

Calciomercato Napoli. Oggi La Repubblica accende i riflettori sul futuro di Matteo Politano, attaccante del Napoli che, si dice ultimamemente, non avrebbe un buon rapporto con il nuovo allenatore Spalletti e per questo è diventato un obiettivo di mercato di molte squadre, prime fra tutte, Fiorentina e Lazio, degli ex Gattuso e Sarri. Secondo i giornalisti di Repubblica, però, il Napoli non avrebbe alcuna intenzione di cedere Politano.

Politano Napoli

"Prima ci ha provato Gattuso, adesso ci ha pensato pure Maurizio Sarri che lo ha sempre stimato, tanto da provare a prenderlo già quando era al Napoli. Matteo Politano sarebbe perfetto per il 4-3-3 che l’ex “Comandante” costruirà alla Lazio. Ma il Napoli la pensa diversamente e difficilmente comincerà una trattativa per il suo esterno offensivo. La stagione di Politano è stata infatti da incorniciare: ha buttato via la patina deludente dei suoi primi mesi in azzurro e ha collezionato alla fine ben 12 reti in tutte le competizioni, 9 delle quali soltanto in campionato. Alternativa di lusso a Lozano fino a febbraio, poi ha sfruttato al meglio la chance dopo l’infortunio del compagno e ha dimostrato di meritare la maglia da titolare".

Matteo Politano Italia

Insomma, anche se non è stato convocato agli Europei 2021, Politano resta al centro del progetto Napoli e sogna già una convocazione ai Mondiali in Qatar 2022. Il Napoli lo ha acquistato nel gennaio 2020 con un'offerta all'Inter di 23,5 milioni di euro e senza una maxi-offerta non sarà ceduto. "Un dialogo col Napoli, insomma, non ci sarà: Politano fa parte dei progetti futuri. Spalletti lo conosce bene. Fu sempre lui a volerlo all’Inter nel 2018, e quindi saprà valorizzare al meglio le sue doti nel 4-2-3-1 che ha in mente. I contatti tra l’allenatore toscano e il presidente De Laurentiis sono continui".