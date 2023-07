Repubblica - Placet di Rudi Garcia che lo vuole a Dimaro, è Kilman l'erede di Kim: ADL pronto a reinvestire i soldi della clausola

Ultime notizie calciomercato - Il Napoli avrebbe scelto Max Kilman, 25enne difensore del Wolves, per sostituire Kim Minjae per cui manca solo l'ufficialità del trasferimento al Bayern Monaco, sotto pagamento della clausola rescissoria.

E l'ere di Kim al Napoli sembra essere individuato in Max Kilman, come scrive Repubblica:

"Il pallino è nelle mani del Bayern di Monaco, che ieri ha ufficializzato la cessione di Lucas Hernandez al Paris Saint Germain e adesso ha la liquidità per pagare la clausola rescissoria e per definire il trasferimento in Baviera di Kim Min-jae. Poi scatterà l’effetto domino, con Adl pronto a investire una parte dei 50 milioni in arrivo per la cessione del giocatore sudcoreano nell’acquisto del suo erede in difesa. Il prescelto è da almeno due mesi il britannico Max Kilman, 25 anni, gioiello del Wolverhampton. Solo se la prima scelta dovesse complicarsi in extremis, dunque, potrebbero essere presi in considerazione i nomi alternativi di Le Normand e Itakura. Ha già dato il suo placet alla prima operazione di mercato Rudi Garcia.

Garcia vuole avere a disposizione già a Dimaro il nuovo difensore e De Laurentiis è pronto ad accontentarlo. Kilman è in pole, seguito da Itakura e Le Normand".?