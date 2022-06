L'Atalanta pensa seriamente ad Andrea Pinamonti.

Andrea Pinamonti

L'Atalanta pensa a Pinamonti

Come riporta Repubblica.it, l'attaccante dell'Inter ha scelto il club orobico nonostante la corte di Monza e Torino. I nerazzurri chiedono 20-22 milioni di euro e in più c'è il problema ingaggio. Il tetto dell'Atalanta non supera i due milioni di euro e Pinamonti dovrebbe abbassarele sue pretese. Qualche tempo, Pinamonti, fa è stato accostato anche al Napoli.

