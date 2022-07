Repubblica - Petagna al Monza, accordo trovato: manca solo un aspetto per chiudere

Petagna al Monza? L'edizione online di Repubblica riporta le ultime notizie in merito alla trattativa del club brianzolo per acquisire le prestazioni di Petagna:

"Monza, per Petagna manca solo il sì del giocatore Napoli e Monza hanno trovato l’accordo per Andrea Petagna. Un affare da 15 milioni di euro, tra prestito oneroso e obbligo di riscatto vincolato alla salvezza del club lombardo. Si aspetta solo il sì del giocatore, che nelle prossime ore scioglierà le riserve. Adriano Galliani freme per metterlo a disposizione dell’allenatore Giovanni Stroppa".