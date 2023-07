Repubblica - Osimhen raggiungerà il ritiro direttamente da Parigi: la reazione di De Laurentiis

Calciomercato Napoli - L’ago della bilancia è giocoforza Osimhen: il Napoli ha fatto i passi necessari per blindarlo e il rinnovo per altre stagioni del contratto del capocannoniere del campionato la Serie A "resta per il momento l’ipotesi più probabile", a scriverlo è l'edizione odierna di Repubblica che sul futuro di Victor aggiunge:

"Anche se i quattro giorni di intense trattative in Val di Sole con il procuratore del bomber non sono bastati alle parti per trovare l’accordo. Da domani mattina inizia la seconda fase del ritiro estivo a Castel di Sangro e la questione sta per tornare sul tavolo di De Laurentiis, che ha fissato per il 12 agosto la dead line per fare chiarezza sulle ambizioni della squadra. Il presidente sa che le sorprese sul mercato sono la regola e ieri ha monitorato a distanza le mosse del suo campione, partito da Capodichino per Parigi per una breve vacanza di 48 ore. L’unico top club europeo che potrebbe farsi avanti per è proprio il Paris Saint Germain, che tuttavia per il momento non ha avanzato alcuna offerta ufficiale. Lo stallo è dunque destinato a continuare almeno per un altro po’, nell’attesa di un ulteriore incontro con Calenda in Abruzzo. De Laurentiis vedrà di nuovo l’agente di Osimhen e stavolta non ci saranno altri rinvii: dentro o fuori. VO9 raggiungerà l’Abruzzo direttamente da Parigi: l’auspicio è che sia un viaggio di sola andata".