Repubblica - Ok di Elmas alla cessione: le cifre dell'offerta del Lipsia al Napoli

Calciomercato Napoli - L'edizione oggi in edicola di Repubblica Napoli analizza la situazione in quello che definisce "lo spogliatoio degli scontenti", e sulla situazione di Elif Elmas scrive:

"Il talento macedone ha espresso già quest’estate la volontà di andar via. Gli piacerebbe rimettersi in discussione al Lipsia in Bundesliga. I tedeschi, a luglio, hanno presentato un’offerta da 30 milioni, che il Napoli ha rispedito al mittente. Intanto, però, un accordo per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2025 non è stato trovato e il Lipsia è tornato a bussare con una proposta da 20 milioni più 5 di bonus. Elmas ha già dato l’ok e presto potrebbero esserci sviluppi. Il caso del centrocampista – che con Spalletti è stato il dodicesimo del Napoli scudettato – è il più eloquente degli scontenti per questioni contrattuali".