Repubblica - Nuovo difensore Napoli, spunta il nome di Tomiyasu: la valutazione del club

Ultime news calciomercato Napoli - Spunta un altro nome per la difesa, dove Rudi Garcia sta spingendo con De Laurentiis e lo staff mercato per avere quanto prima a disposizione il sostituto di Kim Minjae. E se Kilman è il nome in pole, il club azzurro starebbe facendo una valutazione anche su un nome nuovo. Lo scrive l'edizione oggi in edicola di Repubblica Napoli:

"Il Napoli sta valutando pure Tomiyasu: il giapponese dell’Arsenal è reduce da un brutto infortunio al ginocchio. Se ne riparlerà a breve. L’obiettivo è stringere il cerchio quanto prima per poi dedicarsi al centrocampista. L’identikit è chiaro: una mezz’ala fisica che rappresenti un’alternativa forte ad Anguissa".