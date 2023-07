Repubblica - Non solo Kilman, il Napoli pensa al promettente Trevoh Chalobah: la situazione

Ultime notizie calciomercato Napoli - Il club azzurro è consapevole di essere già in ritardo sul mercato e vuole accontentare più presto possibile Rudi Garcia, che aspetta soprattutto l’arrivo dell’erede di Kim Min-Jae. La Figc ieri ha restituito lo status di "comunitari" ai giocatori inglesi ed è una novità che interessa da vicino al club azzurro.

Perché il primo obiettivo per la difesa resta infatti Max Kilman come conferma l'edizione odierna di Repubblica ma spunta un altro nome:

"Valutato 40 milioni dal Wolverhampton ed è naturalizzato britannico pure il promettente Trevoh Chalobah, appena segnalato dallo scouting. Entrambi potrebbero arrivare ora senza occupare caselle. Per ogni rinforzo c’è un piano A — più costoso — e una seconda opzione più economica: proprio perché non è ancora chiaro il budget a disposizione di Adl e dei suoi collaboratori. Solo con l’eventuale — e dolorosa — cessione di Osimhen, infatti, il Napoli affonderà il colpo per acquisti molto costosi".