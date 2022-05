Repubblica - Napoli, Gollini o Sirigu se parte Ospina: ultimo tentativo per il rinnovo del portiere

Napoli, il calciomercato è già entrato nel vivo con gli acquisti di Olivera e Kvaratskhelia e i rinnovi già annunciati di Anguissa e Juan Jesus. Il club azzurro, però, deve soprattutto risolvere il problema in porta: Alex Meret è scontento per l'ennesima stagione passata in panchina, mentre David Ospina è ormai a fine contratto e rischia di lasciare il Napoli a parametro zero se non trova un accordo per il rinnovo.

Addio Ospina? Due portieri nel mirino del Napoli

Proprio del futuro di Ospina parla l'edizione odierna del quotidiano La Repubblica, secondo cui il portiere colombiano sarebbe corteggiato dal Real Madrid: "tocca quindi a De Laurentiis fare una mossa per cercare di trattenerlo, ammesso che il tempo non sia già scaduto".

Date le pressioni di Spalletti, che si è già espresso in favore della permanenza di Ospina a Napoli, il club azzurro farà un ultimo tentativo in extremis per cercare di trattenere il portiere: in caso contrario, circolano già i nomi di Pierluigi Gollini, giovane portiere del Tottenham in prestito dall'Atalanta, e quello di Salvatore Sirigu, esperto portiere del Genoa in scadenza di contratto.