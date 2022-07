Repubblica - Napoli, assalto a Raspadori o Broja dopo la cessione di Petagna o Zielinski: le cifre

Calciomercato Napoli - Al fianco di Victor Osimhen, il club azzurro sta cercando di piazzare un gran colpo: non appena avverrà una cessione, partirà l'assalto a Raspadori o Broja.

Repubblica

Il Napoli sta pensando di aumentare la collezione di giovani talenti, tanto da mettere nel mirino un altro gioiello. Giacomo Raspadori ha 22 anni, piace e non poco a Spalletti che lo ritiene perfetto per dialogare in tandem con Osimhen. L’attaccante del Sassuolo è pronto ad una grande occasione e ha espresso il suo gradimento. Il Sassuolo lo valuta 30 milioni e il prezzo non sarebbe un problema per De Laurentiis: nel suo dna ci sono questi investimenti per i giocatori di valore. Il Sassuolo, però, potrebbe fare muro qualora si concretizzasse la cessione di Scamacca al West Ham. Non vorrebbe perdere due pezzi pregiati, quindi resta nel mirino pure Armando Broja, 20enne del Chelsea. Il Napoli sta aspettando di concretizzare una partenza per poi sferrare l’assalto: Petagna al Monza ( e nel mirino resta sempre Simeone) o Zielinski che piace al West Ham".