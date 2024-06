Repubblica - Morata-Napoli, l'Atletico apre alla cessione e fissa il prezzo! C'è un altro ostacolo

Calciomercato Napoli. L'ultima idea per l'attacco del Napoli porta ad Alvaro Morata, centravanti spagnolo che lascerà l'Atletico Madrid. L'ex Juventus è impegnato ad Euro 2024, ma in Italia gli azzurri e la Roma stanno seguendo con attenzione la vicenda.

Importanti novità sull'interessamento di Napoli e Roma per Morata arrivano dai colleghi di Repubblica:

L’Atletico Madrid ha aperto alla cessione e la clausola rescissoria è di 15 milioni di euro. Sul 31enne, però, c’è sempre l’attenzione di Antonio Conte e del Napoli. Il tecnico salentino ha espresso il desiderio di avere due attaccanti: l’erede di Victor Osimhen e un vice, visto che Giovanni Simeone è stato messo sul mercato. L’ostacolo principale per Roma e Napoli è l’ingaggio di Morata: 9 milioni di euro a stagione. La Roma ha incontrato il suo procuratore ed è disposta a offrire un triennale da 5 milioni l’anno. L’attaccante vuole tornare in Italia: per farlo è disposto anche ad accettare un ingaggio più basso. Roma e Napoli ci pensano.