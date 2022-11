Repubblica - Luis Alberto è sul mercato! Rottura totale con Sarri, l'allenatore ha un sogno

Calciomercato - Ultime notizie su Luis Alberto e la cessione per gennaio dopo la rottura totale con Sarri, il tecnico ha già espresso la sua volontà alla società anche riguardo un nuovo acquisto per la Lazio.

Calciomercato Lazio: via Luis Alberto

"Luis Alberto è sul mercato", titola stamane in taglio basso l'edizione romana de La Repubblica. Secondo il quotidiano, potrebbero dividersi a gennaio le strade del centrocampista spagnolo Luis Alberto e la Lazio: rottura totale con Sarri, e potrebbe costringere i biancocelesti a liberarsi del loro numero dieci. Anche secondo Il Messaggero, Maurizio Sarri continua a spingere per la cessione di Luis Alberto. Il tecnico della Lazio, in vista di gennaio, ha chiesto rinforzi per il reparto offensivo. Il suo sogno è Rafa Silva.