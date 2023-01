Repubblica - Lozano-Napoli, c'è aria di divorzio: Giuntoli valuta due possibili sostituti

Calciomercato Napoli, su Repubblica aggiornamenti sul futuro di Hirving Lozano, che al termine della stagione potrebbe dire addio al Napoli.

Addio Lozano

Addio Lozano. Secondo La Repubblica, infatti, c'è ormai "aria di divorzio" tra il club partenopeo e l'attaccante messicano con un contratto in scadenza nel 2024 da 4,5 milioni di euro a stagione: la trattativa di rinnovo è in "alto mare" e su di lui ci sono "squadre di Premier e Bundesliga", tra cui Arsenal e Newcastle United.

Napoli su Adama Traoré e Laurentié

Il Napoli si cautela e pensa già ad un possibile sostituto di Lozano: nella lista del ds Giuntoli ci sono Adama Traoré, spagnolo classe '96 del Wolverhampton, e Armand Laurentié, francese classe '98 del Sassuolo.

Per quanto riguarda Traoré, è in scadenza di contratto e guadagna 3 milioni di euro a stagione, una cifra facilmente raggiungibile dal Napoli. Per Laurentiè, invece, il problema è convincere il Sassuolo ad abbassare le pretese: ad oggi chiedono circa 20 milioni di euro e su di lui ci sono anche Atalanta e Milan.