Repubblica - Lozano-Demme in bilico: o accettano PSV ed Hertha o finiscono fuori rosa fino a gennaio!

Calciomercato Napoli - Arrivato a prescindere dal futuro di Hirving Lozano, Jesper Lindstrom sostituirà numericamente in rosa proprio il messicano. E va a formare, nel gioco delle coppie dello scacchiere di Rudi Garcia, quella con Politano.

Ma quale sarà il futuro di Lozano? E quello di Demme? C'è un grosso rischio per entrambi, come conferma l'edizione oggi in edicola di Repubblica Napoli:

"Lozano sta seriamente pensando di rilanciarsi altrove e ha aperto al trasferimento al Psv Eindhoven. Si tratterebbe in realtà di un ritorno nella squadra da cui il Napoli lo ha acquistato per 42 milioni di euro nel 2019. Il feeling del messicano con l’azzurro è stato piuttosto tiepido e le strade si separano. Il Psv ritoccherà la prima offerta presentata al Napoli che chiede almeno 15 milioni di euro. Gli olandesi ne hanno messi sul piatto 10, ma potrebbero arrivare a 12 più bonus. Se ne sta parlando in queste ore e presto ci sarà l’epilogo della vicenda. Una precisazione: Lindstrom è stato acquistato a prescindere dal futuro di Lozano che, se non dovesse accettare il Psv, rischierebbe di restare fino a gennaio fuori rosa, discorso simile a Diego Demme. Il centrocampista tedesco ha rifiutato l’Hertha Berlino e potrebbe rimanere in azzurro senza neanche essere convocato".