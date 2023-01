Repubblica - La Juventus vuole Giuntoli! Lui ha dei dubbi, vuole restare a Napoli almeno 1 anno e mezzo

Ultime notizie: la Juventus vuole Cristiano Giuntoli! La Repubblica riporta l'interessamento del club torinese per il direttore sportivo del Napoli e il motivo è semplice: la Juve è attratta dal modello Napoli.

Juve su Giuntoli

Come spiega Repubblica, "Il rosso del bilancio spinge inoltre il club bianconero per il futuro verso un cambio di strategia, con le spese che dovranno essere tagliate pure per rimanere nei paletti del fair-play finanziario. Di qui la tentazione forte di prendere come modello il modus operandi di Castel Volturno, conveniente dal punto di vista economico e soprattutto sportivo".

Ad oggi Giuntoli è legato alla SSC Napoli da un contratto fino al 2024 e De Laurentiis non ha certo voglia di privarsene. In più, spiega Repubblica, "ci sono i dubbi pure del diretto interessato, che ha messo in piedi una squadra da primato e ora vuole godersela, anche perché con dei talenti giovani come Kvaratskhelia, Kim e Raspadori c'è la possibilità di aprire un ciclo di successi, magari pure in Europa". Dunque, secondo questa versione, Giuntoli non avrebbe alcuna intenzione di muoversi a Napoli.

Secondo Repubblica, il ds del Napoli resterà quasi sicuramente per almeno un altro anno e mezzo, nella speranza di concretizzare il suo lavoro con la vittoria dello scudetto. Per ora a Napoli sta bene.