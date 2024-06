Repubblica - L'arrivo di Conte convince Kvaratskhelia: apertura a permanenza e rinnovo, la sensazione

Ultime notizie calciomercato - Effetto Conte, in casa SSC Napoli. Perché, come racconta l'edizione odierna di Repubblica , "È bastato il suo nome a convincere Kvaratskhelia a restare ancora in azzurro. Il georgiano è disposto a mettere in stand-by la corte del PSG per rilanciarsi allo stadio Maradona".

Rinnovo Kvaratskhelia: l'apertura

"La volontà va accompagnata, però, dal rinnovo di contratto. Se vale 100 milioni, è praticamente impossibile che ne guadagni poco più di uno. Lo sa bene pure il Napoli che venerdì scorso ha riallacciato i rapporti con il procuratore, Mamuka Jugeli. Il ds Giovanni Manna sta provando a ridurre le distanze tra le parti. Un mediatore paziente per portare a casa il risultato: contratto fino al 2028 con ingaggio da top player e la possibilità di inserire una clausola rescissoria alta a partire dall’estate 2025. La formula praticamente è la stessa di Osimhen. Kvara è tentato dalla possibilità di tornare grande con Conte, che lo considera centrale nel suo progetto. Per lui è incedibile e non ha alcuna voglia di rinunciare alla classe del numero 77: nelle idee del nuovo allenatore potrebbe agire da seconda punta o alle spalle dell’attaccante centrale nel 3-4-2-1. Kvara centro di gravità permanente del suo Napoli, ecco perché i contatti tra le parti sono molto frequenti. La possibilità della conferma c’è e quindi vale la pena insistere per blindare il gioiello più prezioso della collezione".