Repubblica - Kvaratskhelia, rinnovo o addio: il suo agente non nega i contatti con PSG e Barça

Calciomercato SSC Napoli - Khvicha Kvaratskhelia ha perso soprattutto il sorriso, scrive Repubblica:

"E c’entra anche la disparità di trattamento con Osimhen, a cui De Laurentiis ha rinnovato il contratto con un ingaggio da 10 milioni. L’altra star del terzo scudetto continua ad avere invece uno degli stipendi più bassi della squadra (1.8 milioni) e il suo agente non nega i contatti con PSG e Barcellona. «Khvicha è un top player e il suo destino si deciderà a maggio». Ricco aumento o addio: non si scappa. Intanto c’è il Sassuolo, nello stadio in cui fu ribattezzato Kvaradona".