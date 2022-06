Repubblica - Koulibaly vuole restare, colloquio con ADL per il rinnovo dopo la vacanza: le cifre

Ultime calciomercato Napoli - Ci siamo, la trattativa per il rinnovo di Kalidou Koulibaly entra nella fase calda: De Laurentiis avrà un colloquio diretto con il difensore senegalese al rientro dalla vacanza. A dare la notizia è Repubblica.

"Kalidou Koulibaly e il Napoli provano a dialogare per il rinnovo del contratto", a scriverlo è l'edizione online di Repubblica:

"Il 29enne difensore senegalese è in scadenza nel 2023 e tanti club - in Italia Juventus e Inter - sono interessati alla sua situazione. Attualmente l'ingaggio è di 6 milioni di euro e Aurelio De Laurentiis ha proposto un quadriennale da 3.5 milioni a stagione. Il difensore ama Napoli e il suo desiderio è quello di terminare la carriera con la maglia azzurra, ma il patron deve arrivare a toccare - bonus compresi - almeno i 5 milioni. L'agente è in stretto contatto con il Napoli e un colloquio diretto tra De Laurentiis e Koulibaly ci sarà al rientro del calciatore dalla vacanza. In caso di fumata nera, il difensore verrà messo sul mercato, con il prezzo già fissato a 40 milioni di euro".