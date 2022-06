Repubblica - Koulibaly, il Barcellona si defila: troppo alta la richiesta del Napoli, le cifre

Ultime calciomercato Napoli - Kalidou Koulibaly vorrebbe restare in azzurro e allora la trattativa per il rinnovo entra nella fase calda: De Laurentiis avrà un colloquio diretto con il difensore senegalese al rientro dalle vacanze, mentre il Barcellona si defila. A dare la notizia è Repubblica. Che parla della distanza che c'è fra le possibilità del club blaugrana e la richiesta del Napoli per cederlo.

Koulibaly-Barcellona, novità da Repubblica

"Kalidou Koulibaly e il Napoli provano a dialogare per il rinnovo del contratto", a scriverlo è l'edizione online di Repubblica:

"Jules Koundé è l'obiettivo numero uno del Barcellona per quanto riguarda la difesa. Il 23enne difensore francese ha una clausola di 90 milioni di euro. Chelsea e Newcastle hanno già preso i primi contatti con il Siviglia, ma entrambe le società non sono andate oltre i 60 milioni di euro. Il Barcellona può inserire nella trattativa alcune contropartite come Sergiño Dest e Francisco Trincão. Al Barça piace molto anche Kalidou Koulibaly, però i 40 milioni di euro richiesti dal Napoli per un calciatore in scadenza tra una stagione - e che ha superato i 30 anni - vengono considerati troppi dal club spagnolo".