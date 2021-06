Repubblica - Il Napoli vuole liberarsi di Ospina, si aspetta l'offerta dell'Atalanta: individuato già il sostituto, tre nomi in lista

Calciomercato Napoli - David Ospina pronto a lasciare Napoli, le ultime di calciomercato sul calciatore del Napoli. Da Repubblica gli aggiornamenti.

Ultime Napoli, Ospina record e cessione

David Ospina è entrato nella storia del calcio colombiano. La sconfitta con il Brasile in Coppa America è stata mitigata da un record dal sapore unico. Il portiere del Napoli ha collezionato, in 14 anni di militanza, 111 presenze con la sua nazionale. Ha eguagliato il primato di Carlos Valderrama: «È un giorno speciale per me, darò sempre il massimo per questa maglia. È una soddisfazione unica», ha spiegato il 32enne il cui futuro nel Napoli è ancora incerto nonostante un rendimento positivo ma condizionato da qualche infortunio di troppo nell’annata appena conclusa.

Il Napoli è intenzionato a puntare su Alex Meret come titolare nella prossima stagione, quindi Ospina potrebbe anche partire. È noto l’interesse dell’Atalanta che cerca un numero uno esperto, ma offerte concrete non sono ancora arrivate. Ospina ha ancora un anno di contratto con il Napoli (scadenza 2022) e la società sta pensando di liberarsi del suo ingaggio puntando su un dodicesimo dal profilo diverso come Luigi Sepe (il suo sarebbe un ritorno), Antonio Mirante o Andrea Consigli.