Repubblica - Il Napoli vuole blindare Kvaratskhelia! De Laurentiis ha messo in moto la macchina per tenerlo a Napoli

Nella prima parte di stagione Khvicha Kvaratskhelia è stato la grande rivelazione del calcio europeo. Ne parla l'edizione odierna di Repubblica.

"La dimensione continentale — e non solo nazionale — si impone perché il Napoli, grazie a un girone che Kvara ha attraversato da dominatore, per i bookmaker è il quinto favorito della Champions, quotato a 12 come il Real Madrid. De Laurentiis ha già messo in moto la macchina per vincolare ulteriormente Kvara al Napoli — il contratto è già lungo — col ritocco d’ingaggio che merita"