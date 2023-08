Calciomercato Napoli - Il club azzurro non molla la pista che porta a Lo Celso, ma resta un'alternativa nel caso in cui Piotr Zielinski non dovesse rinnovare il suo contratto con la SSC Napoli. Lo riporta l'edizione odierna di Repubblica:

"Nella lista del Napoli c’è anche Giovanni Lo Celso: l’argentino è più un’alternativa a Zielinski. È un centrocampista tecnico e può agire anche da trequartista. Ma c’è da convincere il Tottenham".