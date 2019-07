Repubblica - Futuro Icardi, spunta anche la Roma: Dzeko più 30 milioni all'Inter

Mauro Icardi è alla ricerca di una nuova avventura dopo la rottura definitiva con l'Inter. Juventus e Napoli sono sulle sue tracce ma spunta anche la Roma. Ecco quanto riportato da Repubblica.

Icardi alla Roma in cambio di 30 milioni più il cartellino di Edin Dzeko valutato 20. Un'operazione da 50 milioni (più 5 netti all’anno d’ingaggio per l'argentino) che la società giallorossa è pronta a mettere in piedi per prendersi il centravanti. Materialmente la proposta non s’è ancora concretizzata perché il club di Pallotta non ha ancora il "sì" di Icardi. Che, come tutti sanno (Roma compresa), si è da tempo promesso alla Juventus.