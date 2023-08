Repubblica - Frosinone in pressing, ma Gaetano può restare: il mercato del Napoli sarebbe chiuso

Calciomercato Napoli - Ancora in bilico il futuro di Gianluca Gaetano. Il talento del settore giovanile sperava di andar via in prestito per completare il suo processo di crescita. Come racconta l'edizione odierna di Repubblica,

"Il Frosinone continua ad aspettarlo per garantirgli una maglia da titolare, ma nelle ultime ore sono aumentate le possibilità che possa restare in maglia azzurra, almeno fino a gennaio. Se così fosse, il mercato del Napoli in entrata potrebbe considerarsi concluso. Soltanto una partenza del talento cresciuto nel settore giovanile lascerebbe margine alla possibilità di un’occasione in prestito, un mediano con caratteristiche di copertura".