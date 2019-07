Repubblica - Fiorentina su Tonelli, offerti 5 milioni! Il Napoli chiede più di 7

Ultimissime calcio Napoli - Tornando alla difesa, serve un centrale, vista anche la partenza di Vitor Hugo. Pezzella non si muove a meno che non venga presentata una proposta da 20 milioni. La Fiorentina segue più piste. Oltre a Bonifazi è anche su Tonelli. I viola hanno offerto 5 milioni al Napoli ma c’è distanza perché il club azzurro chiede più di 7. Si continua a trattare. La Fiorentina è intenzionata a tenere Ranieri, che durante l’International Champions Cup ha confermato di essere più che affidabile e con ancora tanti margini di miglioramento. Sarà una risorsa in più nel corso dellastagione.