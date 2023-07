Faraoni al Napoli, ci siamo: sta per arrivare il nuovo vice Di Lorenzo

Ultime notizie calciomercato - Sembra ormai ad un passo dal vestire l'azzurro Napoli, Marco Davide Faraoni: sarà il terzino ed esterno a tutta fascia dell'Hellas Verona il vice Di Lorenzo per la prossima stagione, la prima di Rudi Garcia. Un jolly che all'occorrenza potrebbe trovar spazio anche dinanzi a Di Lorenzo, o permettere un cambio modulo in corsa. Sicuramente un acquisto di qualità, in grado di far rifiatare il capitano dei partenopei.

E sull'imminente accordo fra Faraoni e il Napoli, l'edizione odierna di Repubblica scrive:

"Dal Verona sta per arrivare l’esperto terzino Faraoni, che sarà il nuovo vice di Di Lorenzo (rinnovo del contratto in arrivo, per il capitano). Non è stato ancora individuato il centrocampista che prenderà il posto di Ndombele, che non è stato riscattato ed è già andato via".