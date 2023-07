Repubblica - Faccia a faccia ADL-Osimhen a Dimaro: il Napoli fissa la dead line per l'eventuale cessione

Ultime notizie calciomercato - Il rinnovo di Victor Osimhen è la questione sicuramente più calda, in casa SSC Napoli in vista dell'inizio della nuova stagione. I contatti con il suo procuratore Roberto Calenda sono costanti.

Come scrive Repubblica, infatti, questa è la situazione ad oggi sul rinnovo di Victor Osimhen con De Laurentiis che fissa una dead line per la cessione o la permanenza in azzurro come anticipato da CalcioNapoli24:

"Manca un mese abbondante alla partenza del campionato e il Napoli non ha fretta. L’unica vera emergenza è legata alla sorte di Victor Osimhen, che rientrerà il 19 luglio dalle vacanze e non ha ancora trovato l’accordo con De Laurentiis per il rinnovo del contratto. I due potrebbero definire la questione di persona a Dimaro, se nel frattempo non sarà trovata una soluzione a distanza. Garcia è in ansia per la conferma del capocannoniere della serie A, che permetterebbe agli azzurri di affrontare la difesa del titolo con più certezze e serenità. I contatti con l’agente del bomber nigeriano - Roberto Calenda - sono quasi quotidiani e presto arriverà il momento di tirare le somme: in un modo o nell’altro. Il numero 9 non sarebbe difatti facile da sostituire e le eventuali offerte per il suo acquisto saranno prese in considerazione solo entro la dead line di due settimane".