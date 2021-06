Repubblica - Emerson Palmieri-Napoli, il Chelsea rifiuta il prestito: operazione rimandata

Calciomercato Napoli - Nuno Tavares al Napoli, le ultime notizie di calciomercato sul Napoli. Da Repubblica gli aggiornamenti sulla situazione Nuno Tavares ed Emerson Palmieri al Napoli per la corsia mancina di difesa di Luciano Spalletti. Intanto, secondo Kiss Kiss Napoli, anche Zappacosta del Chelsea piace agli azzurri.

Emerson Palmieri

Ultime notizie calcio Napoli, questione Emerson Palmieri

Per quel ruolo è arrivata una richiesta specifica di Luciano Spalletti che ha chiesto un rinforzo. Emerson Palmieri è la soluzione di alto livello, ma i costi dell’operazione sono elevati e il Chelsea non prende in considerazione adesso la formula del prestito, come accaduto lo scorso anno con Bakayoko. Se ne riparlerà più avanti.

Nuno Tavares

Mercato Napoli, Nuno Tavares l'obiettivo

Per questo il Napoli punta su Nuno Tavares che si è messo in mostra agli europei under 21 con il Portogallo e sembra già pronto a lasciare il Benfica. La concorrenza è agguerrita. Il calciatore è pronto a lasciare il Benfica.