Repubblica - Distanza minima con il Napoli, Folorunsho vuole solo la Lazio: prossime ore decisive per la fumata bianca

Calciomercato Napoli - Lazio e Roma sono al lavoro per completare gli organici di Marco Baroni e Daniele De Rossi. I biancocelesti sono vicini a chiudere il doppio colpo Dia-Folorunsho come confermato da Repubblica. Per l’attaccante c’è da risolvere la problematica commissioni mentre con la Salernitana l’accordo è stato già trovato l’accordo per 11 milioni di euro tra prestito e riscatto - il procuratore arriverà oggi a Formello per trovare l’accordo - mentre per il centrocampista c’è una minima distanza di valutazione con il Napoli. Gli azzurri chiedono 12 milioni più 3 di bonus, la Lazio non vorrebbe andare oltre i 10. I contatti tra i club proseguono, Folorunsho vuole solo la Lazio - squadra per cui fa il tifo fin da bambino - e le prossime ore potrebbero essere decisive per la fumata bianca.