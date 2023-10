Repubblica - Conte non sarà l'allenatore del Napoli, De Laurentiis ha già messo in preallarme il piano B per sostituire Garcia

Calciomercato Napoli - L'edizione online di Repubblica riporta le ultime indiscrezioni in merito al futuro della panchina del Napoli. Al momento c'è una certezza, non ci sarà Antonio Conte a guidarla al posto di Garcia. In questi minuti il presidente sta cercando di capire se attivare o meno immediatamente il piano B:

"Il piano A del Napoli contro la crisi è sfumato di colpo, dopo l'inutile pressing di Aurelio De Laurentiis su Antonio Conte. I due non sono riusciti a trovare un accordo e dopo i vani contatti delle ultime ore l'ex ct della Nazionale è uscito allo scoperto con un secco post su Instagram.

Non sarà dunque lui a prendere il posto sulla panchina azzurra di Rudi Garcia, che nel frattempo ha ripreso gli allenamenti a Castel Volturno in un clima surreale, sapendo di essere stato sfiduciato da società, squadra e tifosi. Ora si tratta di capire se scatterà subito il piano B, con Igor Tudor che era già stato messo in preallarme a sua volta. La sosta della Serie A consente ai campioni d'Italia di avere ancora un po' di tempo per agire. Del domani per Garcia non c'è certezza, nonostante la rinuncia di Conte. De Laurentiis sta già lavorando al piano B".