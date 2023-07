Repubblica - Contatto Napoli-Kilman per il dopo Kim: la situazione, tre le alternative

Calciomercato SSC Napoli - Le prossime ore possono essere quelle delle visite mediche col Bayern per Kim Minjae e allora può arrivare l'accelerata di De Laurentiis per il sostituto. Quattro i nomi principali.

Ma arrivano novità sul nome di Max Kilman con cui ci sarebbero stati già dei contatti, secondo l'edizione odierna di Repubblica:

"De Laurentiis ovviamente spera di poter confermare l’attaccante e sta lavorando al difensore centrale che prenderà il posto di Kim Minjae. C’è stato un contatto con i procuratori di Max Kilman, il 26enne inglese che ha stupito tutti in Premier. Ha fisicità e un piede sinistro adatto all’impostazione. Il Wolverhampton spera di blindarlo prolungando il contratto fino al 2027 e nel frattempo vuole 40 milioni di euro per lasciarlo partire. Il Napoli sta studiando l’operazione e non molla le alternative: il francese Le Normand della Real Sociedad, il giapponese Itakura ma anche l’olandese Schuurs del Torino che punta al grande salto dopo un ottimo campionato in granata. Se ne parlerà a breve. Il Napoli vuole regalare un rinforzo di livello a Rudi Garcia".