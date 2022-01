Repubblica - Colpo terzino sinistro: la decisione di De Laurentiis

Calciomercato Napoli, le ultimissime notizie di oggi da Repubblica. Ultimissime notizie di calciomercato sull'arrivo del terzino sinistro a Napoli tra Reinildo, Olivera e Tagliafico. C'è la decisione di De Laurentiis

Per questo De Laurentiis sta riflettendo sul mercato, anche se l’arrivo di un terzino sinistro slitterà probabilmente a giugno, per i progressi di Ghoulam. Ma a fine stagione i costi per l’arrivo di uno tra Reinildo, Tagliafico e Olivera saranno più bassi e in cima ai pensieri del presidente c’è la quadratura dei conti. Spalletti sta del resto tirando fuori il meglio (vista l’emergenza) dal suo organico e sembra nelle condizioni di guidare il Napoli verso la Champions, ora che il gruppo sta per tornare al completo. Dopo la Salernitana ci sarà la sosta e gli azzurri devono arrivarci con 49 punti in classifica. Il resto sono sogni, in primis quello di costringere i bookmakers a ritoccare ancora più in basso la quota scudetto.