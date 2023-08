Repubblica - Colpo di teatro De Laurentiis, in arrivo l'annuncio più importante dell'estate

Calciomercato Napoli - Sfumato Gabri Veiga, sta per arrivare comunque un annuncio importante e che sarà una grande consolazione per i tifosi azzurri in questo rush finale di mercato.

La Repubblica oggi in edicola parla infatti di un colpo di teatro all’orizzonte in casa Napoli e non si riferisce a un altro acquisto, magari un piano B al centrocampista del Celta, piuttosto a un giocatore già in azzurro la cui permanenza è fondamentale e determinante per confermare altissime le ambizioni: Victor Osimhen.

Calciomercato Napoli, imminente l'annuncio per Osimhen

Come infatti riporta il quotidiano, il nuovo accordo nella sostanza è stato definito e l’annuncio dovrebbe giungere da un momento all’altro. Sarà la notizia più importante di quest’estate considerando quanto il nigeriano sia un fuoriclasse e questa arriverebbe al momento giusto per spazzare via i malumori di questi giorni.