Repubblica - Col sì di Conte, il Napoli chiuderebbe subito questi tre acquisti: i nomi

Calciomercato Napoli - Come riporta l'edizione oggi in edicola di Repubblica, sarebbero tre gli acquisti già nel mirino della SSC Napoli per la prossima sessione di mercato estiva.

Calciomercato Napoli: tre acquisti nel mirino

I tre super acquisti nel mirino del Napoli nel prossimo calciomercato sono: Jonathan David, HeorhijSudakov e Guido Rodriguez. Il club di De Laurentiis può sfruttare un tesoretto da "200 milioni di euro, compresi dei soldi della cessione di Osimhen", come rivela il quotidiano nell'edizione odierna. Ovviamente sarà essenziale non perdere il treno delle coppe europee, con l'obiettivo minimo dell'Europa League.

E Repubblica parla della necessità del sì di Conte per accelerare anche sul mercato:

"Pioli, Gasperini e Italiano sono al momento solo piste alternative. Il sì di Conte permetterebbe al Napoli di accelerare sul mercato, con le trattative già imbastite per David, Sudakov e l’argentino Rodriguez. Ma sarà importante pure non uscire dall’Europa, per attrarre campioni".