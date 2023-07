Repubblica - Cessione Lozano, il Napoli valuta due possibili sostituti: i nomi

Calciomercato SSC Napoli - Hirving Lozano fra rinnovo e addio: anche per lui, spuntano le sirened'Arabia. E allora il Napoli già pensa al sostituto. Come riporta l'edizione oggi in edicola di Repubblica,

"Soltanto dopo la cessione di Lozano, infine, i campioni d’Italia potranno mettersi alla caccia dell’esterno che manca per completare l’attacco. Il kosovaro Edon Zhegrova resta una suggestione forte, a cui si aggiunge quella per lo svedese dell’Az Jesper Karlsson. Prima però dovrà andare via il Chucky, la cui cessione (con il contratto in scadenza tra un anno) rischia di diventare un caso".