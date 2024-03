Repubblica - Barcellona e Real Madrid su Kvaratskhelia, De Laurentiis fissa il prezzo con una clausola

Calciomercato Napoli - Il futuro di Khvicha Kvaratskhelia, è innegabile, sarà in un top club del panorama europeo. Ma per il momento a goderselo è il Napoli, che non intende lasciarlo partire prima dell'estate 2025. Visto che nel prossimo mercato è previsto già l'addio di Victor Osimhen.

E se l'agente di Kvaratskhelia ha parlato di cessione "solo di fronte ad una cifra irrinunciabile per la SSC Napoli", l'edizione oggi in edicola di Repubblica quantifica questo prezzo:

"Il suo futuro diventerà un argomento caldo tra qualche mese. Il numero 77 è ad un bivio: rinnovare il contratto con adeguamento dell’ingaggio (quello attuale è di 1,3 milioni di euro più bonus) oppure approdare in un top club. Non è passato inosservato: Barca e Real da tempo hanno messo gli occhi addosso sul suo talento, ma la lista è lunga. Uno come Kvara ha estimatori pure in Premier League. De Laurentiis, però, intende tenerlo ancora e ha rinviato al termine della stagione ogni tipo di discorso: «Abbiamo appuntamento con il suo entourage e ne parleremo».

In Georgia il futuro di Kvara è al centro di un vero e proprio dibattito. Il suo procuratore Mamuka Jugeli non ha escluso nulla: « Servirebbe un’offerta irrinunciabile». Senza poterla ovviamente quantificare. L’impressione è una cifra superiore ai 100 milioni di euro, ma il Napoli già saluterà Victor Osimhen al termine del campionato (la clausola è di 130 milioni di euro) e appare improbabile che De Laurentiis possa cedere entrambi i suoi gioielli la stessa estate. Il padre di Khvicha, Badri, ha espresso la sua idea a Radio Serie A: « Secondo me resta al Napoli» , ha detto nell’intervista realizzata prima della sfida con la Juventus. Il club azzurro potrebbe proporre a Kvara un contratto importante magari con clausola rescissoria alta, proprio come accaduto ad Osimhen, in modo di consentire all’attaccante di completare il suo percorso di maturazione prima del salto verso una big".