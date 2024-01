Repubblica - Barak-Napoli, ieri ADL ha incontrato la Fiorentina a Riad: la formula per la fumata bianca!

Calciomercato Napoli - Dopo Cyril Ngonge, che oggi svolge le visite mediche con i partenopei, De Laurentiis sta affondando il colpo con la Fiorentina per l'acquisto di Antonin Barak.

Antonin Barak ha già detto sì al Napoli, che stasera affronta la Fiorentina. I due club si sono parlati ieri, lo svela Repubblica nell'edizione odierna:

“Farò cinque o sei acquisti”, ha ammesso De Laurentiis. Nel mirino c’è un altro centrocampista per sistemare un reparto in emergenza. Il primo nome della lista è Antonin Barak. Il Napoli ha il sì del 30enne della Repubblica Ceca, intenzionato a mettersi in mostra in maglia azzurra. Alla Fiorentina non è titolare e cerca nuovi stimoli. La possibilità di esibirsi al Maradona lo intriga e il club di De Laurentiis fa leva proprio sulla volontà del giocatore per trovare l’intesa con la Fiorentina. Il Napoli propone un prestito con diritto di riscatto, pronto a diventare obbligo (e quindi acquisto a titolo definitivo) a determinate condizioni, tipo la qualificazione alla prossima Champions League. Le due società ne hanno parlato anche ieri in Arabia Saudita per limare l’intesa.