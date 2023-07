Repubblica - Assalto Napoli a Mavropanos: lo Stoccarda fissa il prezzo per la cessione, le cifre

Calciomercato SSC Napoli - Kim Minjae non è ancora stato sostituito in rosa dallo staff mercato di De Laurentiis, con Rudi Garcia che sta spingendo per avere a disposizione il nuovo difensore prima di Frosinone-Napoli ed averlo già in ritiro a Castel di Sangro.

Mavropanos-Napoli: le cifre

Sul sostituto di Kim Min jae e sulle trattative portate avanti dal Napoli, Repubblica oggi in edicola scrive:

"Il Napoli sta seguendo tanti profili: non è riuscito a sbloccare Kilman e Danso (entrambi hanno valutazioni molto alte) e allora sta pensando seriamente a Kostantinos Mavropanos, 25enne nazionale greco dello Stoccarda. Il club tedesco ha aperto alla cessione e il Napoli ha riallacciato i contatti. Mavropanos è nei taccuini del club azzurro da diversi mesi. È un difensore molto alto (194 centimetri), è forte fisicamente e ha un colpo di testa efficace. Il Napoli spera di chiudere la trattativa. Lo Stoccarda ha già fatto il prezzo per lasciar partire il suo punto di riferimento: servono 22 milioni di euro".