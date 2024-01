Repubblica annuncia: Samardzic attende il via libera per Napoli! Distanza minima con l'Udinese

Calciomercato Napoli - Il centrocampista dell'Udinese Lazar Samardzic si avvicina sempre di più al Napoli. Lo annuncia l'edizione online di Repubblica.

Nel pomeriggio di ieri è andato in scena un summit tra il padre del calciatore, il suo entourage e la dirigenza del Napoli. Una riunione che ha dato l’esito sperato:

"Le parti hanno trovato un accordo sull’ingaggio e sui diritti di immagine. C’è una distanza di 2 milioni di euro, tra la richiesta dell’Udinese 27 e l’offerta del Napoli ferma a 25 milioni, tra parte fissa e bonus.

Le due società sono al lavoro per chiudere l’affare, con la Lazio tagliata fuori dai giochi, dopo il sondaggio fatto qualche giorno fa. Samardzic attende il via libera per approdare a Napoli, dopo aver trovato l’accordo definitivo"