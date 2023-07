Repubblica - Accordo per il rinnovo di Osimhen: incontro con Calenda in ritiro per stringersi la mano!

Calciomercato SSC Napoli - Victor Osimhen è stata ieri la star del primo allenamento in Abruzzo, il più acclamato dalla gente nel ritiro di Castel di Sangro. L’azzurro come seconda pelle almeno per un’altra stagione.

Rinnovo Osimhen Napoli: ci siamo

La trattativa per il rinnovo di Victor Osimhen col Napoli va a gonfie vele, a scriverlo è Repubblica:

"Il barometro delle sensazioni si è inchiodato sull’ottimismo. Manca l’ultima oscillazione, l’annuncio ufficiale e i tanti appassionati – la Val di Sangro si è colorata d’azzurro nelle ultime ore – sperano che la comunicazione possa arrivare proprio a Castel di Sangro. Sarebbe il vero colpo di mercato del Napoli: prolungamento fino al 2027 con ingaggio da top player (tra i sette e gli otto milioni). Si sta lavorando alla clausola rescissoria: non sarà di 200 milioni, ma comunque importante. La forbice è tra 140 e 160 milioni di euro. De Laurentiis – che si è insediato all’Hotel Aqua Montis di Rivisondoli, ma ha fatto capolino pure allo stadio – continua i contatti con Roberto Calenda, il manager di Victor Osimhen. Dopo un’autentica full immersion a Dimaro- Folgarida, c’è bisogno di un nuovo incontro a Castel di Sangro per stringersi la mano e regalare la notizia ai tifosi che non vedono l’ora di allontanare i cattivi pensieri provenienti da Parigi o dall’Arabia Saudita".