Renato Sanches può già dire addio alla Roma, si valuta la clamorosa opzione a gennaio

L'avventura di Renato Sanches alla Roma potrebbe concludersi dopo pochi mesi e ancor meno partite giocate. Arrivato la scorsa estate in prestito dal Paris Saint-Germain, il centrocampista portoghese che nell'ultima gara col Bologna è entrato al 46esimo ed è uscito al 64esimo potrebbe risolvere l'accordo con la società giallorossa per far rientro al Paris Saint-Germain già a gennaio.

L'allenatore portoghese José Mourinho è deluso dal rendimento del suo connazionale e - scrive il 'Corriere della Sera' - a questo punto non è da escludere la possibilità che la sua avventura si concluda con sei mesi di anticipo. A riportarlo è TMW.