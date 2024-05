Relevo - Ultimi dettagli per Conte-Napoli, sarà il più pagato della Serie A: il piano di ADL

Calciomercato Napoli. Ore roventi in casa azzurra per trovare il nuovo allenatore. Il pole position è balzato Antonio Conte, grande sogno diDe Laurentiis per la panchina azzurra.

Matteo Moretto, giornalista di Relevo, ha riportato alcuni aggiornamenti sulla trattativa Conte:

Il Napoli √® al lavoro per ultimare i dettagli del contratto di Antonio Conte, che firmerebbe fino al 2027 e diventerebbe l‚Äôallenatore pi√Ļ pagato del campionato italiano. De Laurentiis, aperto ad accontentare Conte. Il presidente parteciper√† a un evento pubblico in citt√† nel corso della giornata di domani e poi dovrebbe lasciare Napoli per qualche giorno.